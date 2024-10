O zacieśnieniu współpracy Kijowa z Seulem poinformował we wtorek Wołodymyr Zełenski . Prezydent przekazał, że rozmawiał ze swoim odpowiednikiem z Korei Południowej i poinformował, że Yoon Suk Yeol - w reakcji na dołączenie północnokoreańskich wojsk do wojny po stronie Rosji - zgodził się na wzmocnienie kooperacji w zakresie bezpieczeństwa.

Wojna w Ukrainie a wsparcie Korei Północnej. Ruch Seulu

AFP opisuje, że prezydent Południa transfer wojsk Północy do Rosji określił jako "niebezpieczny i bezprecedensowy". Przywódcy potwierdzili także, że Korea Południowa i Ukraina wyślą do swoich krajów specjalne delegacje , które będą miały na celu "pogłębienie współpracy w zakresie bezpieczeństwa i działalności wywiadowczej".

Prezydent Korei Południowej będzie nadal wspierać działania na rzecz pokoju i współpracować z sojusznikami, by odnaleźć dodatkowe kanały współpracy na rzecz ukraińskiego narodu - wynika z komunikatu jego biura prasowego.

Z kolejnymi szczegółami przychodzi południowokoreańska agencja Yonhap. Jak czytamy, delegacja wyruszy z Seulu do Ukrainy jeszcze w tym tygodniu. O planie swojej administracji prezydent miał poinformować także szefa NATO podczas rozmowy telefonicznej.

Ukraina i Korea Południowa zacieśniają współpracę. Powołano specjalne delegacje

Yoon przekazał, że Korea Południowa poinformuje o swoich zamiarach Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej , a następnie delegacja odwiedzi Ukrainę , by spotkać się z przedstawicielami wywiadu i obrony w celu wymiany informacji z pola walki.

Przypomnijmy, w ostatnich tygodniach doszło także do eskalacji na linii Korea Północna - Korea Południowa. Już w styczniu Kim Dzong Un wzywał do zmian w konstytucji i utworzenia zapisu o tym, że Korea Południowa jest wrogim państwem. Plan przywódcy udało się wdrożyć w życie, co potwierdzono oficjalnie w połowie października.