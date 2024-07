Dyrektor Rady Bezpieczeństwa Narodowego ds. europejskich odpowiedział, że według niego "więcej sensu miałoby, by sojusznicy NATO podarowali Ukrainie systemy obrony powietrznej, by mogła ona zestrzeliwać te rakiety nad swoim terytorium".

Zestrzeliwanie rosyjskich rakiet przez NATO. Przedstawiciel USA komentuje

Pytania o możliwość zestrzeliwania rosyjskich rakiet przez NATO nie były przypadkowe. Odnosiły się one do pomysłu zestrzeliwania rosyjskich pocisków lecących w kierunku Polski jeszcze nad terytorium Ukrainy.

Szef MSZ Radosław Sikorski, pytany o słowa Carpentera i kwestię strącania rakiet nad Ukrainą, podkreślił, że "to jest na razie tylko pomysł , a nie propozycja". Dodał, że temat jest poruszany w kuluarach, a w dyskusji są "różne stanowiska". Zwrócił też uwagę, że strącanie rakiet na jej terytorium to prośba Ukrainy.

Szczyt w Waszyngtonie. Michael Carpenter o bezpieczeństwie Europy

Carpenter odniósł się też do serii rosyjskich działań sabotażowych w Europie , w tym w Polsce. Jak stwierdził, jest to temat obrad przywódców NATO, traktowany "ekstremalnie poważnie".

Odnosząc się do pytania o ogłoszony w środę plan rozmieszczenia rakiet dalekiego zasięgu w Niemczech , Carpenter stwierdził, że jest to odpowiedź na podobne ruchy ze strony Rosji i ma na celu przeciwdziałanie zagrożeniu ze wschodu.

Przedstawiciel USA o Białorusi. "Traci suwerenność"

- To jest bardzo znaczące, bo to będzie nowa zdolność, rozmieszczona w Niemczech po raz pierwszy, choć na początku epizodycznie. Będzie to jednak mocny czynnik odstraszający Rosję (...), bo są to bardzo zaawansowane systemy - powiedział.