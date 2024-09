Jak zapowiadał "The Times", Zełenski na spotkaniu ze swoim amerykańskim odpowiednikiem ma przedstawić czteropunktowy plan prowadzący do zakończenia wojny . Zgodnie z medialnymi doniesieniami, prezydent Ukrainy plan miałby przedstawić również kandydatom na prezydenta, czyli Kamali Harris i Donaldowi Trumpowi .

Spotkanie Zełenski-Trump się nie odbędzie? "Nie planowano"

Wojna w Ukrainie. Plan Wołodymyra Zełenskiego na zakończenie konfliktu

Z doniesień "The Times" wynika, że plan Wołodymyra Zełenskiego, prowadzący do zwycięstwa Ukrainy w wojnie z Rosją , zakłada cztery punkty .

W założeniach znalazły się: gwarancje bezpieczeństwa, kontynuacja inwazji na rosyjski obwód kurski, by zyskać kartę przetargową, dostęp do konkretnej broni oraz międzynarodowa pomoc finansowa dla gospodarki Ukrainy. Według Zełenskiego plan wymaga "szybkiego poparcia" zarówno Joe Bidena, jak i światowych przywódców.

We wtorek prezydent Ukrainy o szczegóły planu był pytany w rozmowie z ABC. - Tu nie chodzi o negocjowanie. Nie, tu chodzi o most prowadzący do dyplomatycznego sposobu zakończenia wojny (...) Tu chodzi o wzmocnienie Ukrainy, jej armii i Ukraińców. Tylko będąc w mocnej pozycji możemy naciskać na Putina, by powstrzymał tę wojnę - przekazał.