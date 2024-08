Pilny komunikat rosyjskiego ministerstwa. "Nadzwyczajna sytuacja"

W komunikacie dowództwa podkreślono, że "operacja w obwodzie kurskim zakończy się pokonaniem wroga i uzyskaniem dostępu do granicy państwowej".

Atak Ukrainy. Stan wyjątkowy w rosyjskim obwodzie

Amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW) przekazał, że siły ukraińskie przeniknęły w niektórych miejscach aż na 35 km w głąb obwodu kurskiego.

Walki w obwodzie kurskim. Atak Ukrainy

Według rosyjskich komentatorów, wojska przedostały się aż do miejscowości Kromskije Byki i Molutino 17 km od rosyjskiego miasta Lgow. Jak wskazano, mają to być tylko niewielkie grupy żołnierzy, które nie szykują się do utrzymania tych terenów.