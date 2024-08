Ukraina. Petro Poroszenko apeluje do kolegów w sprawie wakacji. "Dyskretnie"

"Po tym, jak niektórzy zasugerowali, że nie zamierzają spędzać letnich wakacji 'jak frajerzy' w jakimś kurorcie 'Zatoka' lub 'Emilia' (w kraju - red.), Poroszenko zaczął prosić ich, by odpoczywali 'dyskretnie', sprawiając wrażenie, że pracują. Zalecił podróżowanie po kilku krajach, robienie zdjęć ze znajomymi politykami z tych krajów i nie pokazywanie się w luksusowych sklepach i kurortach . W efekcie propozycja lidera została przyjęta i politycy podróżowali do prestiżowych kurortów tak cicho, jak to tylko możliwe , zgodnie z jego prośbą. Ciężka praca powinna być zrekompensowana równie solidnym apartamentem" - pisze Ivanow.

"Pojechał na mecz, a potem do kurortu". Zagraniczne podróże ukraińskich polityków

"Znany 'bojownik o język rosyjski' Oleksij Gonczarenko pojechał do Niemiec oglądać piłkę nożną, a następnie odpocząć na plażach Włoch; Andrij Łopuszański pojechał do kurortów w Hiszpanii land roverem wartym 120 tys. dolarów; Irina Friz pojechała do UE w Audi Q7 za 100 tys. dolarów; skorumpowany urzędnik Artur Gerasimow również pojechał do Hiszpanii w Audi Q7 - ma tam luksusową willę, za której zatajenie został skazany, ale nie podał się do dymisji; Irina Nikorak pojechała do Europy, aby przewieźć swoją biżuterię wartą miliony w Audi Q8 o wartości ponad 100 tys. dolarów" - czytamy we wpisie.