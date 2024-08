Ogień w Zaporożu. Rosjanie oskarżają Ukrainę, Zełenski tłumaczy

Szef administracji rejonu Nikipola Jewgienij Jewtuszenko przekazał, że na miejscu Rosjanie podpalili dużą liczbę opon . "To próba siania paniki" - podkreślał.

Zaporoska Elektrownia Atomowa. Zełenski apeluje

Do zdarzenia w niedzielę wieczorem odniósł się prezydent Wołodymyr Zełenski . "Rosyjscy okupanci wzniecili pożar na terenie elektrowni atomowej w Zaporożu " - napisał w serwisie X, zamieszczając nagranie z Enerhodaru.

"Od pierwszego dnia zajęcia Rosja wykorzystuje elektrownię jądrową Zaporoże tylko do szantażowania Ukrainy , całej Europy i świata . Czekamy na reakcję świata, czekamy na reakcję MAEA (Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej - red.)" - podkreślił Wołodymyr Zełenski .

"Rosja musi zostać za to pociągnięta do odpowiedzialności. Tylko ukraińska kontrola nad elektrownią jądrową Zaporoże może zagwarantować powrót do normalności i pełne bezpieczeństwo" - dodał.