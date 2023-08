Ukraińskie media: F-16 z ubiegłego wieku, część z nich nie będzie latać

Ukraina otrzyma myśliwce F-16 wyprodukowane jeszcze w ubiegłym wieku i część z nich nie będzie nadawać się do latania - podał w poniedziałek ukraiński portal Defence Express. Mimo to maszyny, które będą zdolne do wykonywania zadań bojowych określono jako pełnowartościowe. Nie jest wykluczone też, że część z nich poddana zostanie modernizacji.