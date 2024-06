"Rosjanie uszkodzili w nocy obiekty infrastruktury energetycznej w czterech obwodach na Ukrainie" - podały w czwartek rano ukraińskie władze. Wojsko ukraińskie przekazało, że Moskwa wykorzystała do ataku 27 dronów. Co więcej, Kreml nie odniósł się do tych informacji, ale sam przekazał, że ukraińska armia zaatakowała składy ropy na terytoriom Rosji.