Wojna w Ukrainie. Wizyta Ukraińców w Waszyngtonie. Minister obrony o szczegółach

- Ukraińcy mogą korzystać z amerykańskiej pomocy w zakresie bezpieczeństwa, aby bronić się przed atakami transgranicznymi, czyli kontratakować. Jeśli zaś chodzi o uderzenia dalekiego zasięgu, uderzenia na cele w głębi Rosji , to nasza polityka się nie zmieniła - powiedział we wtorek sekretarz prasowy Pentagonu gen. dyw. Pat Ryder.

Ukraina dysponuje obecnie ograniczoną liczbą dostarczonych przez USA pocisków dalekiego zasięgu , a Waszyngton dał jasno do zrozumienia, że Kijów nie powinien spodziewać się kolejnej znaczącej dostawy ATACMS. Chodzi m.in. o ograniczoną liczbę amerykańskich zapasów tej broni oraz długi czas jej produkcji.

USA. Ograniczenia dla Ukrainy na użycie amerykańskiej broni do uderzeń w głębi Rosji

Ale Umierow wycofał się już z podobnych planów, stwierdzając, że Kijów przedstawił USA listę celów , do których uderzenia można użyć ATACMS.

- Pokazujemy, że lotniska , z których korzystają do ostrzeliwania naszych miast, znajdują się w zasięgu naszych uderzeń - powiedział CNN szef ukraińskiego MON.

Ukraina wykorzystała obecne zapasy ATACMS do atakowania ważnych rosyjskich celów na okupowanym Krymie, w tym obrony powietrznej, składów amunicji oraz lotnisk. Cały Półwysep Krymski znajduje się w zasięgu ATACMS, co czyni go głównym potencjalnym obszarem użycia amerykańskich pocisków.