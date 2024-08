Ukraina. Wołodymyr Zełenski zdymisjonował dowódcę sił powietrznych

Ukraina straciła myśliwiec F16. Awantura na szczytach armii

Jak twierdzi polityk, ukraińskie Siły Powietrzne chciały ukryć prawdę o zestrzeleniu F-16, ale nie udało im się to, ponieważ zdarzenie nagłośniło "The Wall Street Journal". "Kultura kłamstw prowadzi nas do porażki" - podsumowała we wpisie na Facebooku.