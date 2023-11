Kryzys na granicy rosyjsko-fińskiej. "Będą płacić za ambicje Waszyngtonu"

To konsekwencja napływu od strony Rosji nieposiadających odpowiednich dokumentów imigrantów. Zjawisko nasiliło się w ostatnich tygodniach. - Za tym stoi podmiot państwowy. Mamy jasny przekaz dla Rosji. Z tym trzeba skończyć. To jest atak hybrydowy i sprawa bezpieczeństwa narodowego - oświadczył w piątek premier Finlandii Petteri Orpo.

Zacharowa o Finlandii w NATO: Była pewność, że obywatele nie powiedzą "tak"

Zacharowa szybko przeszła do kwestii członkostwa Finlandii w NATO. Jej zdaniem przyszłość obywateli tego państwa nie jest optymistyczna właśnie przez wstąpienie do Sojuszu. - To są ogromne koszty z ich budżetu, kolosalne zobowiązania z punktu widzenia zmiany całej ich infrastruktury i życia, od edukacji po wszystko inne - mówiła.