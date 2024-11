Ukraina-Rosja. Tama Ternowska wysadzona. Pokazano nagranie

Zbiornik Kurachowe powstał, by zasilać pobliską elektrownię. Amerykański "The Wall Street Journal" zwrócił uwagę, że ukraińskie władze miały w planach likwidację siłowni, ponieważ ta znajduje się tuż przy linii frontu - pozyskane części miałyby posłużyć natomiast do naprawy innych elektrowni. Decyzja miała zapaść, gdy Rosjanie wysadzili most, którym do siłowni dostarczano węgiel niezbędny do jej zasilania.