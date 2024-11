Rosjanom udało się zdobyć co najmniej pięć zachodnich wozów bojowych M2 Bradley, które wykorzystują do walki na froncie przeciwko Ukrainie. Problemem jednak są części zamienne do maszyn - nie można ich przełożyć z radzieckich pojazdów. Aby móc korzystać z Bradley'ów, Rosjanie muszą przekładać części ze zniszczonych wozów. Eksperci podkreślają jednak, że mimo wszystko dają one większą ochronę okupantom.