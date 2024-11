Brytyjski tygodnik "The Economist" informuje, że Kreml przygotowuje się do szeroko zakrojonej ofensywny w obwodzie zaporoskim. To kolejny sygnał, że wojna za wschodnią granicą Polski wchodzi w gorący czas przed przejęciem urzędu prezydenta USA przez Donalda Trumpa, który zapowiadał, że szybko doprowadzi konflikt do końca.