Swoje ustalenia publikuje też The Kyiv Independent. Redakcja donosi, że Trankowski był oficerem rosyjskiej marynarki wojennej.

Wojna w Ukrainie. Zamach na rosyjskiego oficera na Krymie

Do wybuchu doszło w Sewastopolu na okupowanym przez Rosję Krymie na ulicy Tarasa Szewczenki. Eksplozja miała miejsce około godz. 10 czasu lokalnego.

Strona rosyjska do tej pory informowała jedynie o eksplozji i śmierci wojskowego. Przedstawiciel lokalnych i nielegalnych władz okupacyjnych na Krymie Michaił Razwozżajew nie podał jednak personaliów ofiary.

Jak informują ukraińskie media, oficer miał być odpowiedzialny za atak rakietowy na miasto Winnica z lipca 2022 roku, w którym zginęło 29 osób, a ponad 200 odniosło obrażenia. Źródło The Kyiv Independent podało, że wojskowy odpowiedzialny miał być też za uderzenia na inne miasta, m.in. Odessę, w wyniku których także ginęli ludzie.

Rosyjski kanał Baza przekazał, że w zamachu zginąć miał kapitan 1. rangi Floty Czarnomorskiej , co odpowiadałoby stopniowi Trankowskiego.

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski o pomocy z Zachodu

"Niezwykle ważne jest, by nasze siły dysponowały środkami niezbędnym do obrony przed rosyjskim terrorem. Jestem wdzięczny każdemu z naszych partnerów, którzy nam pomagają. Terminowe dostawy pocisków dla obrony powietrznej, wywiązywanie się z umów i produkcja oraz dostawy broni elektronicznej to, bez przesady, działania ratujące życie" - napisał Zełenski.