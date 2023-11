"Decyzja strony mołdawskiej, o przyłączeniu się do sankcji na Rosję, nie pozostanie bez odpowiedzi. O podjętych działaniach będziemy dalej informować" - stwierdziła Marija Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ. Moskwa uważa, że jest to "wrogi krok" ze strony kraju Mai Sandu. Co więcej, Federacja Rosyjska jest zdania, że relacje między krajami "są w opłakanym stanie" z winy Kiszyniowa.