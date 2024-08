Wymiana więźniów. Miedwiediew pisze o "zdrajcach ojczyzny"

Miedwiediew ostrzegł również, by " oglądali się za siebie ". Wypuszczonych więźniów politycznych nazwał "zdrajcami ojczyzny" i życzył im, by "płonęli w piekle".

To kolejny wpis polityka, w którym odnosi się do wymiany więźniów z Zachodem. "Chciałbym, żeby zdrajcy Rosji zgnili w lochu lub zmarli w więzieniu, jak to często bywało. Ale bardziej pożyteczne jest wyciągnięcie własnych ludzi, którzy pracowali dla kraju, dla ojczyzny, dla nas wszystkich" - napisał.