- Pierwszym punktem jest zaproszenie do NATO, i to już teraz - powiedział Wołodymyr Zełenski w przemówieniu do parlamentarzystów. Przedstawił swój "plan zwycięstwa" i stwierdził, że Moskwa podważa bezpieczeństwo całej Europy ponieważ Ukraina wciąż nie jest częścią Sojuszu. Kreml odpowiedział - polecił prezydentowi Ukrainy "wytrzeźwieć", nazywając jego politykę "bezcelową".