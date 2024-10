Betonowe blokady w żaden sposób nie są oświetlone, ani oznakowane. Konstrukcje umieszczane są po to, aby ciężki sprzęt nie mógł się dalej przedostać.

Wojna w Ukrainie. "Zęby smoka" w obwodzie kurskim. Liczne wypadki Rosjan

Portal Militarnyj przekazał, że według rosyjskich wojskowych, instalacja betonowych "zębów smoka" odbyła się bez zezwolenia i na drodze używanej do rotacji oraz ewakuacji żołnierzy i ochotników. Nieoficjalne doniesienia wskazują, że przez ustawione blokady "zginęło około 40 rosyjskich żołnierzy, a kolejnych 40 zostało rannych".

Rosyjscy dowódcy próbują obarczyć winą za incydenty stronę ukraińską i jej służby specjalne, a sprawę przedstawiają jako sabotaż. Jednak portal wojskowy podkreślił, że do transportu i instalacji takich betonowych bloków potrzeba więcej niż jednej jednostki sprzętu inżynieryjnego. To z kolei może oznaczać, że Ukraina miałaby problem z ustawieniem takiej przeszkody.

Biełsat donosi z kolei, że wskazany odcinek drogi jest niebezpieczny dla Rosjan ze względu na "stałą aktywność ukraińskich dronów kamikadze, co zmusza wojsko do poruszania się z prędkością około 150 km/h".

Wojna w Ukrainie. Rosjanie wpadają w "zęby smoka", które sami ustawili

Jeden z rosyjskich kanałów w mediach społecznościowych zaznacza, że na odcinku, gdzie ustawiono "zęby smoka" w ciągu godziny dochodzi do większej liczby wypadków, niż ataków dronów na przestrzeni tygodnia.

Jednak "zęby smoka" ustawiają nie tylko Rosjanie czy Ukraińcy. Minister obrony Litwy Laurynas Kasčiūnas przekazał na początku października, że ufortyfikowano kolejny most przez Niemen do Kaliningradu. Zapewnił też, że konstrukcje zostaną zainstalowane na drogach prowadzących do obwodu królewieckiego. "Zęby smoka uzupełniają również żelazne belki, które zostaną włożone i zabezpieczone. Armia litewska sprawdza je teraz i ocenia, jak powstrzymają atakujący ciężki sprzęt" - napisał w sieci.