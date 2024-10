Szacowana liczba żołnierzy, którzy trafią do jednostki wynosi ok. 3000 osób. Będą to wojskowi z dalekich regionów Federacji Rosyjskiej m.in. wspomnianej w nazwie Buriacji, a także mundurowi z Korei Północnej. Obecnie, według danych wywiadowczych trwa doszkalanie żołnierzy w bazie, a także zaopatrywanie w broń strzelecką i amunicję.

