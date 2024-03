Niezależny portal Meduza powołał się na doniesienia, z których wynika, że rafineria należy do firmy Riazańnieftieprodukt, spółki córki koncernu Rosnieft. Zakłady zostały zaatakowane przez trzy drony, które uderzyły w instalacje przerobu ropy naftowej. Według różnych informacji powierzchnia pożaru objęła od 100 do 200 metrów kwadratowych.

Ataki dronów w Rosji. Są ranni

Do nalotu ponad 30 dronów miało dojść również nad graniczącym z Ukrainą regionem Woroneża . Gubernator Aleksander Gusiew przekazał, że nie wyrządziły one jednak dużych szkód.

Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksander Drozdenko przekazał z kolei, że Rosja zestrzeliła drona, który zbliżał się do rafinerii ropy naftowej na tym terenie.

Roman Starowojt, gubernator obwodu kurskiego na północ od Biełgorodu, który również graniczy z Ukrainą, przekazał z kolei, że systemy obrony powietrznej zniszczyły co najmniej cztery wystrzelone przez Ukrainę drony.

Prezydent Rosji Władimir Putin oskarżył w środę Kijów o próby ingerowania poprzez swoje ataki w zbliżające się wybory prezydenckie. "Nie wątpię, że głównym celem jest - jeśli nie zakłócenie wyborów prezydenckich w Rosji - to przynajmniej w jakiś sposób zakłócenie normalnego procesu wyrażania woli obywateli" - powiedział Putin w wywiadzie dla rosyjskiej propagandowej agencji informacyjnej Ria Nowosti i telewizji państwowej Rossija-1.

Ataki w Ukrainie. Prezydent Zełenski zapowiedział odwet

Do ataków nieprzerwanie dochodzi także w Ukrainie. We wtorek rosyjski pocisk uderzył w dwa budynki mieszkalne w Krzywym Rogu w środkowej Ukrainie. Zginęły trzy osoby, a poszkodowanych zostało co najmniej 38. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział wówczas odwet.