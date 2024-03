Dmitrij Miedwiediew: Ukraina to Rosja

Miedwiediew próbował po raz kolejny przekonywać, że "Ukraina to oczywiście Rosja, mała Rosja", a obywatele Ukrainy to mieszkańcy "państwa, które upadło". Ponadto wyjaśnił, że atak Rosji na Ukrainę to "przypadek specjalny", a nie okupacja terytoriów. Podkreślił, że inwazja była "wymuszoną odpowiedzią na politykę reżimu Bandery i kolektywnego Zachodu".