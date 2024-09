Zbliża się rok akademicki i studenci w całej Europie ruszyli na poszukiwanie mieszkań na najbliższe miesiące. Jedną z takich osób jest 22-letnia Hiszpanka Lucía Pascua . Studentka opowiada, że zaoferowano jej m.in. lokum za - bagatela - 1100 euro, które opisuje jako "dziurę bez okien z dwoma pokojami wielkości dużej szafy, do której udało im się wstawić łóżko".

Hiszpania. Studenci szukają mieszkań. Ceny zwalają z nóg

Lucía pochodzi z León , a do Madrytu przyjechała na rok, by studiować geopolitykę , obronność i bezpieczeństwo . Jej doświadczenie z poszukiwaniem mieszkania w stolicy jest traumatyczne ze względu na rosnące trudności ze znalezieniem akceptowalnego czynszu w dzielnicach w pobliżu uniwersytetów.

Problemem jest nie tylko cena, ale także rosnący popyt, który zmusza młodych, zdesperowanych ludzi do płacenia wysokich kaucji lub akceptowania niekorzystnych klauzul. Okazuje się, że problemem nie jest już tylko znalezienie mieszkania w przystępnej cenie, ale nawet wynajem pokoju. Również w tym segmencie rynku mamy do czynienia z gwałtownie rosnącymi cenami.

- Popyt tak znacznie przewyższa podaż, że wynajmujący są teraz w stanie wybierać spośród dużej liczby kandydatów. Doprowadziło to do powstania castingów , w których najemcy rywalizują o mieszkanie - przyznaje María Matos , rzeczniczka Fotokasy.

Studenci przychodzą obejrzeć mieszkanie. Trafiają na "casting"

Konieczność wzięcia udziału w castingu przydarzyła się innej studentce. Rebeca Álvarez musiała udostępnić agencji swój profil na Instagramie, zanim mogła obejrzeć oferowane przez nią mieszkania. - Najbardziej nieprzyjemną rzeczą było to, że dziewczyna, która pokazała mi jedno z mieszkań, wątpiła, że jestem Hiszpanką i nie traktowała mnie zbyt dobrze podczas wizyty. Oczywiście nie zostałam tam - wspomina 21-latka.

W ciągu tygodnia Rebeca odwiedziła ponad 20 domów w poszukiwaniu pokoju, który odpowiadałby jej możliwościom finansowym: 500 euro płatne co miesiąc gotówką. W obawie przed utratą jednej z ofert od razu ją przyjęła. - Powiedzieli mi, że muszę się pospieszyć, bo mają dużo chętnych, więc nie zastanawiałam się dwa razy - dodaje.

Jej obawy były uzasadnione. W tym roku agenci nieruchomości zarejestrowali średnio ponad 30 odpowiedzi na ogłoszenie. W Madrycie i Barcelonie statystyki są nawet większe i sięgają 50 zainteresowanych. Dzieje się tak zwłaszcza u progu nowego roku akademickiego. Ogłoszenie jest dostępne przeciętnie do trzech dni, a w Santiago de Compostela w Galicji, gdzie występuje szczególny niedobór, nieruchomości znikają z rynku po 24 godzinach.

- Oferta jest zdecydowanie niewystarczająca. To dlatego rząd rozważa wprowadzenie wymogu, by nowo powstałe prywatne uniwersytety posiadały własny akademik - mówi José García Montalvo , prof. na Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie .

- Brakuje mieszkań, niezależnie od tego, czy bierzemy pod uwagę domy, czy pokoje. Należałoby budować więcej, ale nie jest to łatwe ani szybkie w realizacji - podkreśla. Na zagadnienie zwrócił także uwagę Bank Hiszpanii. Z szacunków instytucji wynika, że do 2025 r. będzie potrzeba 600 tys. nowych mieszkań, by złagodzić deficyt nieruchomości.