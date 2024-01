Ubóstwa energetycznego w gospodarstwach domowych w Hiszpanii nie poprawi nowy program antykryzysowy zatwierdzony przez rząd w środę. Wprawdzie w pierwszej połowie 2024 r. utrzymane zostaną przepisy o niższym podatku VAT, szczególnie dla biedniejszych gospodarstw domowych, ale później wzrośnie on z 5 proc. do 10 proc.

Hiszpania. Kryzys energetyczny uderza w mieszkańców

Na tym nie koniec podwyżek w hiszpańskiej energetyce. Od 2025 r. spodziewane jest podniesienie podatku VAT na energię elektryczną i gaz ziemny do 21 proc.

Wysokie temperatury ratują zdesperowanych

Przypomniał, że o ile bezrobocie wynosi w Hiszpanii 12 proc., to wśród młodzieży poniżej 25 roku życia sięga ono poziomu 28 proc.

W wielu miejscach Hiszpanii temperatura utrzymuje się powyżej 20 st. Celsjusza, a w połowie grudnia słupek rtęci sięgnął w Andaluzji, na południu kraju, prawie 30 st. C.

Według Hiszpańskiej Państwowej Agencji Meteorologicznej (AEMET), najwyższą dotychczas zimową temperaturę odnotowano 12 grudnia w prowincji Malaga - 29,9 st. C.

Meteorolodzy przewidują, że temperatury przekraczające 20 st. C utrzymają się w Hiszpanii co najmniej do końca pierwszego tygodnia stycznia 2024 r.