Po trzech godzinach maturzyści wyszli z egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym. Ciekawi, z jakimi zadaniami zmierzyli się absolwenci szkół średnich?

Poniżej publikujemy arkusze CKE wraz z zaproponowanymi przez naszych ekspertów odpowiedziami.

Arkusz CKE i rozwiązania - matematyka rozszerzona, formuła 2015

W tym miejscu możesz zobaczyć arkusz CKE - formuła 2015 . Poniżej przedstawimy naniesione na arkusz rozwiązania. Zapraszamy do śledzenia!

Zdjęcie Arkusz CKE - matematyka, poziom rozszerzony, formuła 2015 / CKE

Zdjęcie / CKE

Arkusz CKE i rozwiązania. Matematyka - poziom rozszerzony

Zdjęcie Odpowiedzi do pierwszych zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym! / INTERIA.PL

Zdjęcie Zadanie 5 - matematyka, poziom rozszerzony. Arkusz CKE / INTERIA.PL

Zdjęcie / INTERIA.PL

