Matura 2023 z matematyki. Jak odwołać się od wyniku?

Maturzysto, obawiasz się, że za słabo ci poszło na maturze z matematyki 2023?

Zgodnie z przepisami możesz odwołać się od wyniku matury. Każdy maturzysta ma prawo do wglądu do własnego - sprawdzonego i ocenionego arkusza egzaminacyjnego CKE z wybranego przedmiotu. By mieć taką możliwość, należy wystąpić do właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wgląd do swojej ocenionej pracy. Kiedy już zobaczysz arkusz CKE, możesz wykonać jego zdjęcie.

Jeśli będziesz mieć zastrzeżenia do oceny twojej pracy, możesz wystąpić o weryfikację wyniku do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor OKE ma obowiązek rozpatrzyć wniosek ucznia i może zmienić ocenę matury lub podtrzymać dotychczasową. Jeśli nie zadowoli cię ponowna ocena i będziesz pewien, że zasługujesz na dodatkowe punkty, możesz wystąpić do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Więcej na ten temat czytaj: Co zrobić, gdy na maturze zabrakło punktów, czyli jak się odwołać od wyników egzaminu

Matury 2023. Abiturienci zaczęli od języka polskiego 1 / 11 W tym roku egzaminy przeprowadzane będą w dwóch formułach. Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, to pierwszy rocznik, który uczył się w ośmioletniej szkole podstawowej i w czteroletnim liceum zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego i będzie zdawać egzamin w nowej formule. Otrzymali arkusze egzaminacyjne z elementami graficznymi w kolorze fioletowym. Na zdjęciu: Egzamin maturalny z języka polskiego w II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim Źródło: PAP Autor: Lech Muszyński

Matura z matematyki. Arkusze CKE i odpowiedzi z podstawy

8 maja tegoroczni abiturienci mierzyli się z kolei z matematyką na poziomie podstawowym. Matura była oceniana jako łatwa, zarówno przez maturzystów jak i nauczycieli. - Wydaje się, że CKE chciała oszczędzić maturzystów. Każdy mógł napisać tę maturę w miarę dobrze i zdać - komentowała arkusz z matematyki w nowej formule (poziom podstawowy) egzaminatorka Edyta Sidor-Banaszek .

Nasi specjaliści rozwiązali dla was zarówno formułę 2023 (arkusz CKE fioletowy) jak i formułę 2015 (arkusz CKE pomarańczowy). Arkusze CKE zobacz tutaj: Matematyka. Matura 2023 w nowej formule. Arkusze CKE i odpowiedzi

Matura 2023 z matematyki, formuła 2015. Arkusze CKE i rozwiązania

Wszystkie opublikowane dotychczas przez Interię arkusze CKE wraz z propozycjami odpowiedzi znajdziecie w raporcie "MATURA 2023. ARKUSZE" (tutaj)