WOS na maturze 2023. Jedno z zadań dotyczyło Lecha Kaczyńskiego

Interia zapytała maturzystów o pierwsze wrażenia po egzaminie z WOS-u. Jak usłyszała nasza dziennikarka Magdalena Raducha , jedno z zadań dotyczyło osoby prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

- Było zadanie, gdzie pojawiło się jego przemówienie z 2008 roku w sprawie konfliktu Rosji i Gruzji. Na podstawie tekstu przemówienia i zdjęcia, na którym był Lech Kaczyński wraz z innymi prezydentami, należało napisać, kto wygłosił przemówienie. Chodziło właśnie o prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ja osobiście się ucieszyłem, bo to było jedno z prostszych możliwych pytań o konflikty zbrojne - powiedział Interii Miłosz, maturzysta z Katowic, który zdawał dzisiaj maturę z wiedzy o społeczeństwie.

- Zakładam, że niektórzy mogli uznać, że próbuje się gloryfikować prezydenta Kaczyńskiego, ale tu akurat jest to uzasadnione użycie przypadku z historii współczesnej - dodaje.

Matura z WOS. Dwa rodzaje arkuszy - fioletowe i pomarańczowe

Matura 2023 jest wyjątkowa, ponieważ dla zdających przygotowano dwa rodzaje arkuszy CKE: dla absolwentów czteroletnich liceów (efekt reformy PiS) przewidziano fioletowe arkusze formuły 2023 (tzw. nowa matura), z kolei absolwenci techników i osoby poprawiające wynik podchodzą do "starej matury" - czyli formuły 2015. W tym przypadku arkusze są w kolorze pomarańczowym.

WOS na poziomie rozszerzonym zdaje łącznie około 17 tys. osób, w tym większość zmierzyła się z formułą 2023 - prawie 12 tys. zdających. Dla tych maturzystów mamy dobrą wiadomość! Już o godz. 14:00 opublikujemy arkusz CKE z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym wraz z proponowanymi odpowiedziami. Szukajcie ich w naszym raporcie specjalnym "Matura 2023. Arkusze"

WOS przedmiot dodatkowy. Co to oznacza?

Każdy maturzysta, żeby zdać maturę 2023 musi przystąpić do trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: polski, matematyka, język obcy nowożytny i uzyskać wynik co najmniej 30 proc. Konieczne jest także zaliczenie dwóch matur ustnych: z polskiego i wybranego języka obcego (tu też trzeba uzyskać 30 proc.).

WOS jest przedmiotem dodatkowym. Oznacza to, że maturzyści deklarowali chęć jego zdawania. Każdy musi bowiem przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Chętni mogą pisać maturę z maksymalnie sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Ponieważ egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są wyłącznie na poziomie rozszerzonym, do tej grupy zaliczane są także - na tym poziomie - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

W przypadku przedmiotu dodatkowego nie ma minimalnej liczby punktów, jaką należy uzyskać. Warto jednak zawalczyć o jak najlepszy wynik, który może pomóc podczas rekrutacji na studia.

Matury 2023. Abiturienci zaczęli od języka polskiego 1 / 11 W tym roku egzaminy przeprowadzane będą w dwóch formułach. Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, to pierwszy rocznik, który uczył się w ośmioletniej szkole podstawowej i w czteroletnim liceum zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego i będzie zdawać egzamin w nowej formule. Otrzymali arkusze egzaminacyjne z elementami graficznymi w kolorze fioletowym. Na zdjęciu: Egzamin maturalny z języka polskiego w II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim Źródło: PAP Autor: Lech Muszyński