Matura z języka polskiego rozpoczęła się o godz. 9. Przypomnijmy: maturzyści na napisanie i sprawdzenie swoich prac mają 240 minut, egzamin zakończy się o godzinie 13:00. Wyjątkiem są maturzyści zdający egzamin w Formule 2015, których egzamin potrwa 170 minut i zakończy się o godzinie 11:50.

Część uczniów skończyła pisać egzamin maturalny wcześniej. Potwierdziły się informacje, które publikowaliśmy TUTAJ. Maturzyści z Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Zespole Szkół Łączności w Krakowie przekazali PAP, że na maturze w starej formule maturzyści musieli zmierzyć się z "Przedwiośniem" Stefana Żeromskiego i z "Panem Tadeuszem" Adama Mickiewicza.

Jeden z tematów brzmiał: "Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka" i tu punktem wyjścia do rozważań był fragment "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Drugi temat to: "Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń" z podanym fragmentem "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego.

Maturzyści z techników mogli też zinterpretować wiersz Ewy Lipskiej "Mogę".

Matura z języka polskiego. "Poszło łatwo"

Julka z Zambrowa (woj. podlaskie) pisała egzamin w formule 2015. Wystarczyła jej połowa przewidzianego czasu na rozwiązanie arkusza. Interii mówi: - Poszło łatwo. Jestem nastawiona pozytywnie. Wybrałam temat drugi z fragmentem "Przedwiośnia".

- Jeśli chodzi o test też poszedł mi nie najgorzej. Nie było w nim niczego, co by mnie zaskoczyło - dodaje. Pytana, na jaki wynik liczy, odpowiada: - Jak będzie 50 procent, to się ucieszę.

W formule 2023 pojawiły się natomiast takie tematy: "Człowiek - istota sprzeczności" i "Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem?". Potwierdza to Interii Zuzia z Izbicy Kujawskiej (woj. kujawsko-pomorskie), która zdawała maturę w nowej formule. Skończyła pisać egzamin po dwóch godzinach.

- Myślę, że poszło mi całkiem dobrze. Tematy rozprawki były dla mnie bardzo zrozumiale. Wybrałam drugi i odniosłam się w nim do "Antygony", "Pieśni o Rolandzie", "Konrada Wallenroda" i "Dżumy" - wymienia maturzystka. Pytana o pozostałą część egzaminu odpowiada: - Zadania były całkiem proste i zrozumiałe.

Zuzia, tak jak Julka, liczy, że zda na 40-50 proc.

Egzamin w nowej formule pisał też Miłosz z Katowic. - Całość była raczej prosta. Najbardziej martwił mnie test czytania ze zrozumieniem, bo tam akurat lubią brać podstępem, ale dzisiejsze teksty zdawały się być w miarę przystępne, a pytania sensownie postawione. Teksty z czytania dotyczyły turystyki, jej wpływu na turystów i ludność miejscową. Jeden na pewno był Agnieszki Krzemińskiej - mówi nam maturzysta.

- Test historyczno-literacki był według mnie prosty, faktycznie wymagał znajomości wielu lektur, ale nie były to pytania bardzo szczegółowe - ocenia. I wymienia: - Były pytania z mitu o wojnie trojańskiej, motyw vanitas, wizje końca świata u Świętego Jana i Czesława Miłosza - trzeba było rozstrzygnąć, czy były podobne. Do tego relacje chłopi-inteligencja w "Weselu" na podstawie fragmentu i plakatu z 2002 roku. Pojawiły się też dwa cytaty o roli polski w romantyzmie, trzeba było wskazać utwór i wyjaśnić różnicę (Dziady cz. III z mesjanizmem vs Kordian z Winkelriedyzmem), postawa z jednego z hymnów Kochanowskiego (stoicyzm), na czym polegała nowomowa u Orwella i jej znaczenie.

Miłosz wskazuje, że oba tematy wypracowań dotyczyły bardzo ogólnej problematyki, która pojawiała się w wielu lekturach. - Ja wybrałem temat o bohaterstwie. odniosłem się do "Potopu" (Kmicic) i "Dżumy" (Doktor Rieux, Raymond Rambert, Tarrou), a jako kontekst użyłem wojny w Ukrainie, bohaterskiego humanitaryzmu i walki o ojczyznę obywateli. Generalnie całość była raczej prosta, a mi poszło, przynajmniej według mnie, bardzo dobrze. Jeśli nie pojawią się komplikacje z kluczem odpowiedzi, to liczę na 95-100 proc. - podsumowuje maturzysta.

Matura 2023. Język polski. "Trudne nie było"

Maturzyści dzielą się też swoimi wrażeniami w mediach społecznościowych.