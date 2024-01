- Nie umiał się pan zachować (...), nie było pana stać na ten ludzki gest - mówił w trakcie swojego przemówienia prezydent, zwracając się bezpośrednio do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara. Andrzej Duda zarzucił szefowi resortu, że ten nie uwolnił skazanych posłów z zakładów karnych na czas postępowania ułaskawieniowego, choć powinien to zrobić "ze względów humanitarnych", czy społecznych. - To po prostu jest kompromitacja (...), po prostu zwyczajnie wstyd - mówił prezydent.