Egzamin ósmoklasisty 2023: Arkusze egzaminacyjne 2022 i 2021. Co było na egzaminie w poprzednich latach?

Egzamin ósmoklasisty 2023

Egzamin ósmoklasisty zbliża się wielkimi krokami. Zgodnie z harmonogramem będzie przeprowadzany od wtorku 23 maja do czwartku 25 maja 2023 roku. Uczniowie zobowiązani są do przystąpienia do trzech egzaminów - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. By dobrze przygotować się do sprawdzenia wiedzy z tych przedmiotów, warto zapoznać się z arkuszami z poprzednich lat. Co znalazło się w arkuszach egzaminacyjnych w roku 2022, 2021, 2020 i 2019? Interia podpowiada.

Zdjęcie Egzamin ósmoklasisty 2023 zostanie przeprowadzony w dniach 23-25 maja. Uczniowie mają coraz mniej czasu na przypomnienie sobie materiału. Warto sprawdzić, z czym zmagali się ósmoklasiści w poprzednich latach / Maciej Kosycarz/KFP/REPORTER / East News