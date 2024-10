Hezbollah wybrał nowego przywódcę. Kim jest Naim Kassem?

Naim Kassem to jeden z ostatnich żyjących dowódców organizacji. Większość z nich zginęła w wyniku działań Sił Obronnych Izraela (IDF) w ostatnich miesiącach.

Nowy lider urodził się w 1953 r. w Bejrucie . Ukończył licencjackie studia chemiczne i przez jakiś czas pracował jako nauczyciel. Na początku lat 80. był jednym z "budowniczych" Hezbollahu. W 1991 r. mianowano go zastępcą Sekretarza Generalnego Hezbollahu . Przez ponad 30 lat ściśle współpracował z Hasanem Nasrallahem .

Kassem uznawany jest za jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w organizacji. W 2006 r. wydał nawet książkę zatytułowaną "Hezbollah: The Story from Within", która doczekała się kilku wznowień.