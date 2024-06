Gdańsk. Muzeum II Wojny Światowej cofnęło decyzję ws. ekspozycji stałej

Wnuk mówił bardzo koncyliacyjnie, studząc emocje. - Jeżeli kompromisem jest zaproszenie do rozmowy na temat ważnych postaci w historii Polski, jeżeli kompromisem jest debata, rozmowa, zaproszenie kogoś do zrobienia wystawy własnej, to oczywiście jestem za - powiedział.