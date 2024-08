Zleciła kochankowi zabójstwo swojego męża. Sąd wydał wyrok

Sąd Apelacyjny utrzymał wyrok sądu I instancji i skazał 34-letnią Natalię Ż. i 37-letniego Adriana C. na 25 lat więzienia. Ponadto wobec oskarżonego sąd orzekł zadośćuczynienie w kwocie 100 tys. złotych na rzecz małoletniego syna pokrzywdzonego.

Oskarżeni zostali doprowadzeni do sądu z zakładu karnego.

Zabójstwo w Malborku. Sąd apelacyjny wydał wyrok

Do zabójstwa 36-letniego mężczyzny doszło pod koniec października 2021 r. Pokrzywdzony wraz z żoną przebywał u swoich znajomych w Malborku. Śledczy ustalili, że kobieta poleciła mężowi, aby wyszedł na chwilę z mieszkania w celu zabrania rzeczy z zaparkowanego w pobliżu auta. Do wracającego do budynku pokrzywdzonego podszedł zamaskowany mężczyzna i zadał mu kilkanaście ciosów nożem, w tym w klatkę piersiową. Następnie zbiegł.