Sprawa 39-letniej Natalii. Jest ruch prokuratury ws. męża

Podczas konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przekazał, że w czwartek przeprowadzono sekcję zwłok 39-letniej kobiety, która wykazała, że została ona uduszona. Jak dodał, biegły we wstępnej opinii stwierdził, że zmarła śmiercią nagłą.

- Opinia biegłego, a także inne dowody, które zgromadziliśmy pozwoliły postawić mężowi kobiety zarzut zabójstwa z zamiarem bezpośrednim - mówił rzecznik. Przekazał także, że mężczyzna przyznaje się do zabójstwa.

Sprawa 39-letniej Natalii. Mąż przyznaje się do zabójstwa

- Złożył bardzo obszerne zeznania i w tej chwili prokurator będzie sporządzał wniosek do sądu o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu - powiadomił.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu pytany o to, czy wiadomo, co kierowało mężem 39-latki stwierdził, iż mężczyzna "sam nie potrafi wyjaśnić dlaczego". - Coś w nim pękło - takiego użył wyrażenia. On bardzo szczegółowo opisuje przebieg zdarzenia, sposób w jaki żona została uduszona, jak odbyło się transportowanie jej w miejsce, w którym odkryto jej ciało - przekazał na konferencji prasowej.