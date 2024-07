Tragedia na Mazowszu. Na ławie oskarżonych bracia ofiary. To bliźniacy

Bliźniacy z miejscowości Iłża (woj. mazowieckie) odpowiedzą przed sądem za śmiertelne pobicie starszego brata. Między rodzeństwem w 2021 roku doszło do awantury, która zakończyła się tragedią. Pobity mężczyzna zmarł. Po trzech latach doszło do zmiany klasyfikacji czynu. 21-latkom grozi do trzech lat więzienia.