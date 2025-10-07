Wjechał w grupę pieszych. Dramatyczny wypadek na Pomorzu

Dramatyczny wypadek w woj. pomorskim. Kierowca osobowego samochodu wjechał w grupę pieszych. W wyniku wypadku ranne zostały trzy osoby, w tym małe dziecko.

Do zdarzenia doszło we wtorek rano w pobliżu miejscowości Łebcz w pobliżu Władysławowa w woj. pomorskim.

- Około godziny 8:30 kierowca samochodu osobowego, jadąc drogą w kierunku Łebcza, wjechał w grupę osób idącą nieprawidłową stroną jezdni - poinformował Interię podkom. Mirosław Monczak z KPP w Pucku.

Wjechał w grupę pieszych. Trzy osoby zostały ranne

W wyniku wypadku ranne zostały trzy osoby. - Są to czteroletnia dziewczynka i dwie kobiety w wieku 66 i 70 lat. Poszkodowane zostały karetkami pogotowia przetransportowane do szpitala w Wejherowie. Ich stan zdrowia jest nieznany - dodał policjant.

Za kierownicą auta siedział 78-letni mężczyzna. Był trzeźwy.

Na miejscu zdarzenia cały czas pracują policjanci, którzy ustalają dokładne okoliczności i przebieg wypadku.

