Czasowe zawieszenie prawa do azylu na granicy z Białorusią. Jest decyzja

W skrócie Przedłużono czasowe ograniczenie prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy z Białorusią o kolejne 60 dni od 22 marca.

Rzeczniczka MSWiA poinformowała, że decyzja jest związana z trwającą instrumentalizacją migracji oraz zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa.

W opublikowanym komunikacie przedstawiono liczby złożonych i nieprzyjętych wniosków o ochronę na przestrzeni ostatnich lat, wskazując na szóste przedłużenie tego mechanizmu.

O przedłużeniu czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy z Białorusią poinformowała w sieci rzeczniczka prasowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.

Ograniczenie to obowiązuje od niedzieli 22 marca na kolejne 60 dni.

Granica polsko-białoruska. Przedłużono czasowe zawieszenie prawa do azylu

"Nadal mamy do czynienia z celową instrumentalizacją migracji przez reżim białoruski. Organizowane są agresywne próby forsowania granicy, ataki na polskich funkcjonariuszy, a także bezpośrednie wsparcie ze strony białoruskich służb" - podkreśliła Gałecka.

Rzeczniczka prasowa MSWiA dodała, że Straż Graniczna "nie przyjmuje wniosków o ochronę od osób próbujących nielegalnie przekroczyć granicę w ramach hybrydowej operacji".

"Dlatego rząd konsekwentnie chroni wschodnią granicę Polski i Unii Europejskiej przed działaniami hybrydowymi oraz grup przestępczych" - dodała we wpisie Karolina Gałecka.

Granica z Białorusią. "Przyczyny ograniczenia prawa nie ustały"

Komunikat opublikowano także na stronie MSWiA, w którym zaznaczono, że wcześniej, 13 marca bieżącego roku, Sejm na wniosek rządu wyraził zgodę na ten krok. "To już szóste takie przedłużenie od momentu wprowadzenia mechanizmu w marcu 2025 roku" - dodano, przypominając, że pierwsze rozporządzenie weszło w życie 27 marca zeszłego roku.

W uzasadnieniu do rozporządzenia podkreślono, że przyczyny wprowadzenia ograniczenia prawa nie ustały i nadal dochodzi do instrumentalizacji migracji. Podejmowane w jej ramach działania stanowią poważne i rzeczywiste zagrożenie m.in. dla bezpieczeństwa państwa.

Resort spraw wewnętrznych przekazał, że "tylko w okresie od 27 lutego 2025 r. do 26 marca 2025 r. w placówkach Straży Granicznej znajdujących się na granicy państwowej z Republiką Białorusi przyjęto 162 wnioski obejmujące 189 osób".

Z kolei od 27 marca 2025 zeszłego roku do 22 lutego bieżącego roku "nie przyjęto wniosków od 451 cudzoziemców oraz przyjęto wnioski od 94 cudzoziemców z grup wrażliwych".

"W analogicznym okresie rok wcześniej, tj. od 27 marca 2024 r. do 22 lutego 2025 r. na odcinku granicy z Białorusią złożono 2 723 wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którymi objętych było 3 117 osób" - podano w komunikacie.

