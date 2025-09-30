Tragedia na Podkarpaciu. Zginęli dziadek z wnuczką

Dwie osoby zginęły na miejscu po potrąceniu przez szynobus w miejscowości Chorzelów na Podkarpaciu. Ofiary to dziadek z wnuczką - przekazała polsatnews.pl st. sierż. Marta Nowak z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. Do wypadku doszło, kiedy piesi przechodzili przez przejazd kolejowy.