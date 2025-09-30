Tragedia na Podkarpaciu. Zginęli dziadek z wnuczką
Dwie osoby zginęły na miejscu po potrąceniu przez szynobus w miejscowości Chorzelów na Podkarpaciu. Ofiary to dziadek z wnuczką - przekazała polsatnews.pl st. sierż. Marta Nowak z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. Do wypadku doszło, kiedy piesi przechodzili przez przejazd kolejowy.
Do wypadku w miejscowości Chorzelów doszło we wtorek po godz. 16.
Wypadek w Chorzelowie. Nie żyją dwie osoby
Służby otrzymały zgłoszenie, że dwoje pieszych - dziadek i jego wnuczka - zostało potrąconych na oznakowanym przejściu kolejowym przez szynobus relacji Debica - Padew Narodowa.
Ofiary to 88-letni mężczyzna i 11-letnia dziewczynka. Oboje zginęli na miejscu.
Wypadek na przejeździe kolejowym. Zginęli dziadek i wnuczka
Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora. Policja ustala szczegółowe okoliczności zdarzenia.
Ruch kolejowy na odcinku relacji Debica - Padew Narodowa został wstrzymany.