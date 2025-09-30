Tragedia na Podkarpaciu. Zginęli dziadek z wnuczką

Paulina Eliza Godlewska

Paulina Eliza Godlewska

Dwie osoby zginęły na miejscu po potrąceniu przez szynobus w miejscowości Chorzelów na Podkarpaciu. Ofiary to dziadek z wnuczką - przekazała polsatnews.pl st. sierż. Marta Nowak z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. Do wypadku doszło, kiedy piesi przechodzili przez przejazd kolejowy.

Wypadek na przejściu kolejowym, zginęły dwie osoby
Wypadek na przejściu kolejowym, zginęły dwie osobyKrzysztof Radoń/Akena24-Mielec i okolicePUSTE

Do wypadku w miejscowości Chorzelów doszło we wtorek po godz. 16.

Wypadek w Chorzelowie. Nie żyją dwie osoby

Służby otrzymały zgłoszenie, że dwoje pieszych - dziadek i jego wnuczka - zostało potrąconych na oznakowanym przejściu kolejowym przez szynobus relacji Debica - Padew Narodowa.

Ofiary to 88-letni mężczyzna i 11-letnia dziewczynka. Oboje zginęli na miejscu.

Wypadek na przejeździe kolejowym. Zginęli dziadek i wnuczka

Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora. Policja ustala szczegółowe okoliczności zdarzenia.

Ruch kolejowy na odcinku relacji Debica - Padew Narodowa został wstrzymany.

Zobacz również:

Niebezpieczny wypadek w portugalskim kurorcie (zdjęcie ilustracyjne)
Świat

Zderzenie pociągów portugalskim w kurorcie. Rannych kilkanaście osób

Paulina Eliza Godlewska
Paulina Eliza Godlewska
"To kolejny temat zastępczy". Prezydencki minister o przesłuchaniu ZiobryPolsat NewsPolsat News

Najnowsze