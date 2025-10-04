Tragiczny wypadek w Jastarni. Zginął przed wejściem do wody
59-letni kitesurfer został porwany przez wiatr i spadł z kilku metrów na chodnik w Jastarni. - Mimo podjętej reanimacji przez świadków zdarzenia, a następnie zespół ratownictwa medycznego, życia mężczyzny nie udało się uratować - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl podkom. Mirosław Monczak, naczelnik wydziału prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pucku.
W skrócie
- 59-letni kitesurfer zginął w tragicznym wypadku w Jastarni po upadku z kilku metrów na chodnik.
- Mężczyzna został porwany przez silny wiatr podczas przygotowań do wejścia do wody.
- Na Bałtyku panował w tym czasie silny sztorm, a służby meteorologiczne wydały ostrzeżenia.
Do tragedii doszło w sobotę około południa w Jastarni na Półwyspie Helskim. Mężczyzna przygotowywał się na plaży, żeby wejść do Bałtyku.
Mężczyzna przyczepił do siebie latawiec, który po chwili został porwany przez silny wiatr. Z relacji świadków wynika, że 59-latek spadł z kilku metrów na chodnik, a następnie został przeciągnięty przed okoliczne drzewa.
Jego ciało zostało odnalezione na pobliskiej wydmie.
Jastarnia. Nie żyje 59-letni kitesurfer
- Mężczyzna przygotowywał się do pływania na desce i tutaj niestety latawiec do niej przypięty został porwany przez wiatr, wobec czego mężczyzna został uniesiona na wysokość kilku metrów, a następnie spadł na betonowy chodnik - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl podkom. Mirosław Monczak.
- Mimo podjętej reanimacji przez świadków zdarzenia, a następnie zespół ratownictwa medycznego, życia mężczyzny nie udało się uratować - dodała funkcjonariuszka.
O wypadku jako pierwsze poinformowało RMF FM.
Sztorm na Bałtyku. Służby wydały ostrzeżenie
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenie przed silnym sztormem o sile do 9 w skali Beauforta na terenie całego Bałtyku.
Na całym wybrzeżu obowiązują alerty przed silnym wiatrem, one też dotyczą południowych krańców Polski.
W sobotę na Bałtyku doszło już do kilku groźnych incydentów. Przewróciła się m.in. łódź biorąca udział w regatach zorganizowanych w Zatoce Gdańskiej.