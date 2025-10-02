Do groźnego incydentu doszło w środę przed południem w Grodzisku Mazowieckim.

Na terenie galerii handlowej przy ul. Królewskiej kobieta kierująca hyundaiem wjechała w witrynę jednego ze sklepów - przekazał serwis Grodzisk News.

Na miejsce została wezwano policję i straż pożarną.

Grodzisk Mazowiecki. Kobieta wjechała w witrynę sklepową. Policja wyjaśnia zdarzenie

- Samochód wjeżdżał na parking przy galerii handlowej, kiedy z nieznanych przyczyn, przejechał przez chodnik i uderzył w szybę - przekazała portalowi rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim asp. sztab. Katarzyna Zych.

Jak dodała, kobieta kierująca pojazdem była trzeźwa.

Policja przeprowadziła czynności, które pomogą ustalić przyczynę zdarzenia. Jak zaznaczono, służby nie wykluczają ani awarii pojazdu, ani zasłabnięcia kobiety.

Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję.

