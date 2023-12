W najbliższych tygodniach w Lasach Państwowych ma dojść do sporych zmian kadrowych, o czym informowaliśmy w Interii kilka dni temu . Część osób, jeszcze przed zmianą szefostwa, stara się zabezpieczyć materialnie. Lasy posiadają wiele atrakcyjnych gruntów i nieruchomości w całym kraju , a przepisy dają możliwość ich pozyskania w bardzo atrakcyjnych cenach.

Atrakcyjna nieruchomość Lasów dla Obajtka?

Bartłomiej Obajtek, jako pracownik Lasów Państwowych , korzysta ze służbowej nieruchomości w atrakcyjnej dzielnicy Gdyni . Chodzi o trzypokojowe mieszkanie, do którego przynależą dwa pomieszczenia w piwnicy. Lokal znajduje się przy ulicy Morskiej w sąsiedztwie parku Kilońskiego i Lasów Chylońskich.

Interia postanowiła przyjrzeć się sprawie. Jak wynika z naszych ustaleń, Lasy Państwowe usunęły ostatnie przeszkody formalne, które uniemożliwiały przeprowadzenie transakcji. Zaczęto kompletować równnież dokumenty potrzebne do zawarcia umowy u notariusza, a dyrektor ma zagwarantowane prawo pierwokupu.

Trzypokojowe mieszkanie za ok. 35 tys. zł

O co chodzi w całej transakcji? Dyrektor Obajtek mieszka przy ulicy Morskiej w mieszkaniu, które należy do Nadleśnictwa Gdańsk. To podlega dyrekcji regionalnej, którą kieruje Obajtek. W grudniu 2022 r. nadleśnictwo uznało, że mieszkanie jest zbędne i wystąpiło z wnioskiem o sprzedanie nieruchomości. Sprawa jednak była w zawieszeniu przez kilkanaście miesięcy. Ponownie nabrała rozpędu po przegranych przez Zjednoczoną Prawicę wyborach.