Podczas uroczystości powitania w Gdańsku "Mazurka" - którego nowym armatorem jest Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku - wicepremier Piotr Gliński przypomniał, że na tym jachcie kpt. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz w latach 1976-78, jako pierwsza kobieta na świecie, samotnie opłynęła kulę ziemską.

"Mazurek" wrócił do Gdańska. Po 45 latach

- Mam nadzieję, że m.in. przez to, że "Mazurek" stanie się pływającym eksponatem Narodowego Muzeum Morskiego, będziemy mogli o tym więcej mówić i propagować także w sensie edukacyjnym wielkie dokonania polskiego żeglarstwa. Myślę, że to jest nam wszystkim potrzebne - powiedział. - Morze wychowuje specyficznie, morze hartuje charaktery, na morzu nie można oszukiwać, bo to się zawsze mści i dlatego żeglarstwo jest tak pięknym sportem i jest tak ważne - dodał.

Reklama

Minister kultury podkreślił, że "po 45 latach 'Mazurek' jest znowu w Gdańsku, w Narodowym Muzeum Morskim". - To jest trzecia jednostka tego typu, historyczna, która staje się eksponatem muzeum, ale eksponatem pływającym, bo tutaj będzie szkolenie, tutaj będzie realizowany program edukacyjny. I także to się dokłada do naszego projektu, który się coraz bardziej rysuje na horyzoncie, czyli powołania kolejnego oddziału, bo budujemy oddział Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie - zwrócił uwagę.

Dodał, że obiekt zostanie otwarty dla turystów najprawdopodobniej wiosną 2024 r.

Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku dr Robert Domżał podkreślił z kolei, że to wielki moment zarówno dla muzeum, jak i dla mieszkańców. - Cieszymy się, że po 45 latach ten piękny jacht wreszcie zacumował w swoim porcie macierzystym - zaznaczył.

"Mazurek" wrócił do Gdańska. Będzie dostępny dla turystów

- Przede wszystkim musimy go wyremontować, być może będziemy mieli do wymiany silnik, musimy zadbać też o wnętrze jachtu. Natomiast w perspektywie kolejnego roku i kolejnych lat będziemy się starali, żeby brał on udział w edukacji morskiej, żeby brał udział w rejsach szkoleniowych, żeby razem z wystawami mówiącymi o polskim żeglarstwie promował nasze muzeum i Polskę na pewno nad Bałtykiem, a może i dalej - powiedział dyrektor NMM.