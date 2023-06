Około godziny 9:30 w piątek w okolicy Świbna w Zatoce Gdańskiej zatonął jacht Tjorven.



Zatoka Gdańska. Zatonął ajch Tjorven

- Załoga jachtu Tjorven nadała droga radiową sygnał mayday, odebrała go stacja nabrzeża - przekazał rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Rafał Goeck.

Jak podkreślił, "jedyne, co udało się przekazać załodze przed zatonięciem jachtu, to to, że są w rejonie ujścia Wisły i po tym komunikacie łączność z nimi się urwała".

Po otrzymaniu sygnału na poszukiwania wyruszyły jednostki ze Świbna, Sztutowa oraz statek ratowniczy "Wiatr". Na brzeg zostały skierowane lokalne straże pożarne. - Poszukiwania rozpoczęto w rejonie Świbna i Wyspy Sobieszewskiej - mówił rzecznik SAR.