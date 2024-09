W niedzielę w Gdańsku odbyły się uroczystości upamiętniające obrońców Poczty Polskiej . Obecny na obchodach biskup Wiesław Szlachetka nawiązał w swojej homilii do historii. Nie zabrakło też odniesień do spraw bieżących.

Gdańsk. Głośna homilia biskupa, mówił o in vitro

Biskup Szlachetka zaznaczył, że chodzi m.in. o "prawo do zabijania człowieka w początkach jego życia". W tym kontekście wskazał na procedurę in vitro. Dalej duchowny tłumaczył jej przebieg: "Aby mógł narodzić się jeden człowiek, to dziesięciu musi życie stracić".