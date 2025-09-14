Awantura z radną KO, kierowca użył gazu. Jest nagranie z taksówki

Kierowca taksówki użył gazu pieprzowego wobec gdańskiej radnej Koalicji Obywatelskiej Sylwii Cisoń. Z umieszczonego w samochodzie rejestratora wynika, że wcześniej polityk obrażała mężczyznę, zwracała się do niego wulgarnie i kazała mu "wracać do swojego kraju". "Bardzo przepraszam za wulgaryzmy i zbyt mocne słowa, których użyłam pod wpływem silnych emocji" - napisała radna Cisoń. Jej zdaniem materiał, który dostał się do sieci, przedstawia jedynie fragment sytuacji.

  • Radna Sylwia Cisoń poinformowała o ataku kierowcy taksówki na aplikację i użyciu przez niego gazu pieprzowego.
  • Nagranie z taksówki ujawniło, że radna użyła obraźliwych słów wobec kierowcy, nakazując mu wracać do swojego kraju.
  • Obie strony mają różne wersje wydarzeń, a Cisoń przeprosiła za swoje słowa, podkreślając, że była ofiarą przemocy.
Radna Gdańska, dyrektor biura poselskiego minister Barbary Nowackiej Sylwia Cisoń poinformowała w sobotę, że została zaatakowana przez kierowcę taksówki "na aplikację". Jak tłumaczyła, musiała spędzić noc na SOR-ze z poparzoną szyją i połową twarzy.

"Jechałam z synami na mecz Lechia Gdańsk - GKS Katowice. Gdy zwróciłam uwagę, że pan najpierw podjechał po nas w złe miejsce, a teraz wysadził nas również w złym miejscu i utrudnia ludziom życie, nie znając języka w tej pracy" - napisała Cisoń w mediach społecznościowych.

Według relacji radnej obcokrajowiec próbował ją opluć, a ostatecznie użył gazu pieprzowego i "spryskał jej twarz". "To była frustracja wyładowana na kobiecie. Rozumiem nieprzepracowane traumy, inną kulturę i trudności z zaadaptowaniem się do nowych warunków, ale takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, a ludzie zatrudniani jako kierowcy taksówek bardziej sprawdzani. Na szczęście dzieciom nic się nie stało" - przekazała polityk Koalicji Obywatelskiej i jednocześnie podziękowała policjantom i służbom na stadionie za udzieloną pomoc.

Gdy w mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze doniesienia o ataku na radną KO, sprawą zainteresowała się Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Funkcjonariusze tłumaczyli, że polityk sama nie złożyła zawiadomienia.

Gdańsk. Taksówkarz pokazał nagranie. Radna kazała mu "wracać do swojego kraju"

Nowe światło na sprawę rzucił lokalny portal trojmiasto.pl, z którym skontaktował się wspomniany we wpisie radnej kierowca. Przekazał on dziennikarzom nagranie z rejestratora umieszczonego w taksówce.

Na kilkudziesięciosekundowym nagraniu słyszymy, jak radna KO wulgarnie zwraca się do obcokrajowca, zarzucając mu pomylenie miejsca docelowego. W odpowiedzi kierowca odpowiada jej, że "trzeba poprawnie wpisywać adres".

- Ja poprawnie wpisałam adres, nie pierwszy raz jadę na ten adres. Wie pan, jak się nie orientujemy to trzeba k... wracać do swojego kraju, a nie k... być w kraju, w którym się nie zna języka i się nie wie, jak jechać - odparła Cisoń i zapowiedziała złożenie skargi. Nagranie jednak nie pokazuje momentu rzekomego oplucia i użycia gazu pieprzowego przez kierowcę.

    Sylwia Cisoń obrażała kierowcę taksówki. Nowe oświadczenie

    Trojmiasto.pl podało, że Sylwia Cisoń początkowo nie odpowiedziała na prośbę o kontakt. W sobotę wieczorem, po publikacji artykułu z zapisem rozmowy, polityk wysłała do redakcji lokalnego portalu oświadczenie.

    "Bardzo przepraszam za wulgaryzmy i zbyt mocne słowa, których użyłam pod wpływem silnych emocji. Pragnę jednak podkreślić, że opublikowane nagranie przedstawia jedynie fragment całej sytuacji i nie oddaje pełnego jej przebiegu. Nie słychać na nim, jak kierowca obraża mnie słownie, pluje na mnie, a ostatecznie - bez żadnych podstaw - używa wobec mnie gazu pieprzowego" - podkreśliła Sylwia Cisoń.

    "Z całą stanowczością chcę zaznaczyć, że moje słowa nie usprawiedliwiają użycia przemocy fizycznej ani agresji, której doświadczyłam" - dodała na zakończenie radna Koalicji Obywatelskiej.

    Redakcja skontaktowała się z kierowcą, który potwierdził użycie gazu pieprzowego, ale przedstawił inną wersję wydarzeń. Cisoń miała "klepnąć" obcokrajowca w plecy, a następnie splunąć na niego, co spotkało się z taką samą odpowiedzią. Wtedy kobieta , która prawdopodobnie była już poza autem, miała "z powrotem ruszyć w stronę samochodu". Taksówkarz zareagował rozpyleniem gazu. Radna broni się przed zarzutem o naruszenie nietykalności cielesnej kierowcy.

    Źródło: Trojmiasto.pl

