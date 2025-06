Córka Mariusza Błaszczaka wchodzi do polityki. Zostanie radną

- Z wykształcenia jest psychologiem, więc będzie zabiegać o bezpłatną pomoc potrzebującym, ale też sprawy komunikacyjne i o zatrzymanie "betonozy" . W Legionowie mamy do czynienia z zabudową każdego skrawka zieleni, który jest i trzeba to zatrzymać - tłumaczył Błaszczak, wymieniając priorytety swojego dziecka.

Powiedział też, co powiedział córce, kiedy ta postanowiła kandydować. - Zawsze mówiłem córce, że świat polityki to powinien być świat służby innym. (...) To była też motywacja, z którą ja szedłem do polityki przed laty - podkreślił.