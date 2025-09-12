Przed blokiem głosowań w Sejmie kilku posłów zgłosiło chęć wyrażenia wniosków formalnych. Pierwszy głos zabrał Jarosław Sachajko z koła Wolni Republikanie.

Poseł zwrócił się do premiera. "Potrafi dbać o niemiecką gospodarkę"

- Chciałbym podziękować premierowi że poinformował Polaków, że skorzysta z doświadczenia Ukrainy w zakresie systemów antydronowych. Szkoda, że zmarnował pan czas i nie skorzystał z zakupionych przez poprzedni rząd polskich systemów, z powodzeniem wykorzystywanych przez Ukrainę. Ale przecież te systemy mają dwie wady - zamówił je PiS i są polskie - mówił Sachajko.

- Czar prysł. Premier nie będzie szczędził naszych pieniędzy i zakupi najdroższe systemy, jakie są. Ciśnie się od razu na myśl - niemiecki system. Premier potrafi dbać o niemiecką gospodarkę - mówił z ironią poseł.

Jednocześnie złożył wniosek formalny o obszerną informację od premiera "czy skorzysta z doświadczeń Ukrainy, jak dbać o ich rolnictwo, bo polskie rolnictwo upada".

Wystąpienie posła zagłuszali m.in. parlamentarzyści Polski 2050. Z ław sejmowych dało się usłyszeć okrzyki: "Nieprawda".

Minuta ciszy w Sejmie. Poseł Konfederacji o "skandalicznym" zachowaniu

Jako kolejny na sejmowej mównicy pojawił się Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości. Polityk mówił o Charlim Kirku, prawicowym działaczu z USA, związanym z ruchem MAGA Donalda Trumpa, zastrzelonym podczas wystąpienia w stanie Utah.

Na prośbę polityka Sejm minutą ciszy uczcił pamięć amerykańskiego działacza. Następnie głos zabrał Konrad Berkowicz z Konfederacji, który mylnie uznał, że posłowie zagłuszali przemówienie nie Sachajki, lecz Jabłońskiego, który wspominał działacza z USA.

- To, że zostało zagłuszone wystąpienie na temat zamordowanego Charliego Kirka jest absolutnie skandaliczne, choć nie aż tak skandaliczne jak to, że posłowie Lewicy i KO podczas upamiętnienia jego pamięci nie wstali w parlamencie - ocenił Berkowicz.

- Jest to tym bardziej obrzydliwe, że był to mąż i ojciec zamordowany podczas publicznego spotkania i człowiek otwarty na dyskusję, nie na przekrzykiwanie się, a na spokojną, merytoryczną dyskusję z każdym. Nikogo nie obrażał, logicznie rozmawiał - kontynuował Berkowicz.

Na sali podniosły się głosy oburzenia. "Nie kłam" - wykrzykiwali posłowie, a marszałek Sejmu Szymon Hołownia wyłączył politykowi Konfederacji mikrofon.

Berkowicz jeszcze przez chwilę stał na mównicy i kontynuował wystąpienie, a następnie ustąpił miejsca Annie Marii Żukowskiej z Lewicy.

"Może być pani cicho?". Żukowska oburzona zachowaniem posłanki PiS

- Nie chciałabym abyśmy wybiórczo traktowali zabójstwa na tle politycznym, aczkolwiek nie wiemy jeszcze, jaka była motywacja zabójcy Charliego Kirka - zauważyła posłanka. Żukowska przypomniała, że w czerwcu w raz z mężem zamordowana została polityczka demokratów Melissa Hortman.

- Nie przypominam sobie, żeby wówczas prawica tak energicznie domagała się w tej izbie wspomnienia jej pamięci. W związku z tym proszę o powstanie, żeby uczcić pamięć zmarłej Melissy Hortman - wezwała Żukowska. W pewnym momencie posłanka Lewicy zwróciła się w kierunku zajmowanych przez PiS ław, skąd dobiegały okrzyki Joanny Borowiak.

- Prosiłam o minutę ciszy, pani poseł. Może to pani uszanować? Może być pani cicho? - zagrzmiała Żukowska.

- Bardzo proszę o ciszę. Rozmawiamy o śmierci człowieka. Nie będę wdawał się w debatę na temat postaw wspomnianych tu osób, bo naprawdę jestem zdumiony tym, co się w tej chwili w tej izbie wydarzyło - skwitował Szymon Hołownia.

