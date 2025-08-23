Jezus Chrystus został królem powiatu. Radni przyjęli uchwałę
Choć projekt oceniono krytycznie w zarządzie powiatu makowskiego, ostatecznie trafił pod obrady i został przegłosowany. Tym samym Jezus Chrystus został królem tej jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała podjęta w Makowie Mazowieckim wzbudziła duże kontrowersje - zarówno pod kątem treści, jak i formy.
W skrócie
- Rada powiatu makowskiego podjęła kontrowersyjną uchwałę o ustanowieniu Jezusa Chrystusa królem powiatu po zainicjowanym przez mieszkańców projekcie.
- Decyzję tę podjęto mimo sprzeciwu zarządu powiatu, który podkreślał brak podstaw prawnych do takiego aktu oraz przewidywał zakwestionowanie uchwały przez wojewodę.
- Część radnych nie wzięła udziału w głosowaniu, a argumenty za uchwałą opierały się na wierze w duchowe wsparcie dla lokalnej społeczności.
Podczas czwartkowej sesji rady powiatu makowskiego (woj. mazowieckie) radni przyjęli obywatelski projekt uchwały w sprawie ustanowienia Jezusa Chrystusa królem powiatu. Jak podaje portal Infoprzasnysz, siedmiu z nich zagłosowało "za", natomiast ośmiu nie wzięło udziału w głosowaniu. Uchwała została więc uznana za zaakceptowaną.
- To chyba pierwsza taka uchwała w Polsce, bo nie spotkaliśmy się by inne samorządy takie uchwały podejmowały - stwierdził przewodniczący powiatu makowskiego Dariusz Wierzbicki.
Jezus Chrystus królem powiatu. Kontrowersyjna uchwała radnych
Uchwała o intronizacji Jezusa Chrystusa podjęta w Makowie Mazowieckim sporządzona została z inicjatywy mieszkańców, którzy zebrali 300 podpisów. "Dziś prosimy Jezusa Chrystusa o błogosławieństwo dla naszych dzieci, domów i rodzin. Powierzamy mu rządzących naszą małą Ojczyzną, ufnie oddając się pod Jego panowanie" - napisali autorzy w uzasadnieniu.
Jak dodali, Chrystusowi zawierzają "nasze codzienne sprawy, życie rodzinne, samorządowe i społeczne, wierząc, że za Jego sprawą będzie ono prowadzone w sposób właściwy i zgodny z Wolą Bożą".
Zarząd powiatu krytycznie ocenił projekt, zwracając uwagę, iż nie ma podstaw prawnych do przyjmowania tego typu uchwał, a kwestie wyboru świętego patrona jednostki samorządu terytorialnego mają charakter kościelny i nie podlegają prawu państwowemu.
Mimo to uchwała trafiła pod obrady. Starosta Mirosław Augustyniak stwierdził, że zgadza się z jej tekstem, jednak prawo nie pozwala na przyjęcie takiego aktu prawnego. - Musimy mieć świadomość, że służby wojewody, które nadzorują akty prawne prawa lokalnego, to zanegują - przyznał. Z kolei radny z ramienia PiS Andrzej Kos stwierdził, że "każdy zagłosuje według własnego sumienia".