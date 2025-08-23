W skrócie Rada powiatu makowskiego podjęła kontrowersyjną uchwałę o ustanowieniu Jezusa Chrystusa królem powiatu po zainicjowanym przez mieszkańców projekcie.

Decyzję tę podjęto mimo sprzeciwu zarządu powiatu, który podkreślał brak podstaw prawnych do takiego aktu oraz przewidywał zakwestionowanie uchwały przez wojewodę.

Część radnych nie wzięła udziału w głosowaniu, a argumenty za uchwałą opierały się na wierze w duchowe wsparcie dla lokalnej społeczności.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Podczas czwartkowej sesji rady powiatu makowskiego (woj. mazowieckie) radni przyjęli obywatelski projekt uchwały w sprawie ustanowienia Jezusa Chrystusa królem powiatu. Jak podaje portal Infoprzasnysz, siedmiu z nich zagłosowało "za", natomiast ośmiu nie wzięło udziału w głosowaniu. Uchwała została więc uznana za zaakceptowaną.

- To chyba pierwsza taka uchwała w Polsce, bo nie spotkaliśmy się by inne samorządy takie uchwały podejmowały - stwierdził przewodniczący powiatu makowskiego Dariusz Wierzbicki.

Jezus Chrystus królem powiatu. Kontrowersyjna uchwała radnych

Uchwała o intronizacji Jezusa Chrystusa podjęta w Makowie Mazowieckim sporządzona została z inicjatywy mieszkańców, którzy zebrali 300 podpisów. "Dziś prosimy Jezusa Chrystusa o błogosławieństwo dla naszych dzieci, domów i rodzin. Powierzamy mu rządzących naszą małą Ojczyzną, ufnie oddając się pod Jego panowanie" - napisali autorzy w uzasadnieniu.

Jak dodali, Chrystusowi zawierzają "nasze codzienne sprawy, życie rodzinne, samorządowe i społeczne, wierząc, że za Jego sprawą będzie ono prowadzone w sposób właściwy i zgodny z Wolą Bożą".

Zarząd powiatu krytycznie ocenił projekt, zwracając uwagę, iż nie ma podstaw prawnych do przyjmowania tego typu uchwał, a kwestie wyboru świętego patrona jednostki samorządu terytorialnego mają charakter kościelny i nie podlegają prawu państwowemu.

Mimo to uchwała trafiła pod obrady. Starosta Mirosław Augustyniak stwierdził, że zgadza się z jej tekstem, jednak prawo nie pozwala na przyjęcie takiego aktu prawnego. - Musimy mieć świadomość, że służby wojewody, które nadzorują akty prawne prawa lokalnego, to zanegują - przyznał. Z kolei radny z ramienia PiS Andrzej Kos stwierdził, że "każdy zagłosuje według własnego sumienia".

Akt oskarżenia wobec Błaszczaka za odtajnienie akt. Wójcik w ''Gościu Wydarzeń'': Chodzi o to żeby ścigać opozycję Polsat News Polsat News