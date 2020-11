Sobota była w Polsce kolejnym dniem protestów przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Kilkusetosobowe grupy demonstrujących protestowały m.in. w Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. W Lublinie interweniowała policja.

Protest w Krakowie rozpoczął się ok. godz. 16. Kilkaset osób zebrało się przy kościele św. Idziego przy ul. Grodzkiej, w okolicy Rynku Głównego. Następnie tłum skierował się na główny plac miasta, gdzie zgromadziło się około dwóch tys. osób. W manifestacji uczestniczyły głównie osoby młode, które pojawiły się na miejscu z transparentami i plakatami, wyrażającymi ich postulaty. Manifestanci wykrzykiwali strajkowe hasła, m.in. "Myślę, czuję, decyduję!".

Lublin

Kilkaset osób demonstrowało też w Lublinie. Demonstrujący zebrali się w centrum miasta na Placu Litewskim. Policja zgromadziła tam znaczne siły. Funkcjonariusze ostrzegali przez megafon, że obowiązuje zakaz zgromadzeń, wzywali, aby nie przebywać w grupach liczniejszych niż pięć osób, zapowiadali konsekwencje prawne wobec tych, którzy nie stosują się do przepisów. Policjanci podczas manifestacji wylegitymowali i spisali wielu jej uczestników.

Prowadząca demonstrację kobieta odpowiadała, że manifestowanie swoich poglądów jest podstawowym prawem człowieka. - Nie przyjmujmy mandatów, nie dajmy się zastraszyć. Żyjemy w absurdalnym państwie, czas żeby ten rząd podał się do dymisji - wzywała. Mówiła, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego to odebranie kobietom kolejnych praw i groźba zabrania następnych: prawa do antykoncepcji, do decydowania o własnym ciele. Z Placu Litewskiego demonstracja przeszła przez Krakowskie Przedmieście i ul. Lubartowską. Tam prowadząca pochód kobieta wezwała do rozejścia się.

Warszawa

W Warszawie grupa protestujących wyruszyła po południu z Placu Zamkowego i przeszła m.in. przed Pałac Prezydencki, Sejm i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Demonstrujący przemieszczali się w odstępach miejskimi chodnikami nie utrudniając ruchu pojazdów. Na transparentach widniały m.in. hasła: "Rząd wstał kolan upadł na głowę", "Wybór, nie zakaz". Protestujący skandowali: "Solidarność naszą bronią", "Myślę, czuję, decyduję".

Łódź

W Łodzi sobotni protest rozpoczął się tradycyjnie przed siedzibą PiS przy ul. Piotrkowskiej. Później - kilkaset osób - przeszło do pl. Wolności, gdzie stoi pomnik Tadeusza Kościuszki i wróciło pod siedzibę PiS. Tu manifestacja się zakończyła. W takcie demonstracji wznoszono okrzyki, niecenzuralne słowa, były też tańce, piosenki. Nie doszło do żadnych incydentów.

Poznań

W Poznaniu w popołudniowej demonstracji na pl. Wolności pod hasłem "Wszyscy jesteśmy kobietami" wzięło udział, według oceny policji, około pół tysiąca osób. Organizatorzy zaprosili na manifestację rodziny z dziećmi, dlatego apelowali do uczestników o nieużywanie wulgaryzmów. Zebrani przeszli w pochodzie ul. Fredry, Mostem Teatralnym przez Rondo Kaponiera, by następnie ul. św. Marcin i Ratajczaka wrócić na pl. Wolności.

Wśród uczestników protestu przeprowadzono konkurs na najbardziej kreatywny transparent. Manifestanci mieli ze sobą plakaty z hasłami: "Kuria mać", "Obrażacie moje uczucia niereligijne", "Każdy może być kim chce", "Buntuję się, więc jestem", "Tak sobie myślę, że chyba nie lubię PiS-u" czy "Porzućcie wszelką nadzieję, którzy nas złościcie".

Bydgoszcz

W Bydgoszczy protest odbył się po południu przed budynkiem kuratorium oświaty. Wydarzenie w mediach społecznościowych było zapowiadane pod hasłem "Na proteście, k..., a gdzie?". Grupa, która zebrała się w sobotę, była zdecydowanie mniej liczna niż w trakcie wcześniejszych manifestacji. Swoje niezadowolenie z orzeczenia TK w sprawie aborcji wyrażało kilkadziesiąt osób. Wśród haseł pojawiały się takie jak "wolny wybór", "uczennice protestują" czy "rząd do dymisji". Policja apelowała o rozejście się i przestrzeganie obostrzeń związanych ze stanem epidemii. Część osób została wylegitymowana.

Wyrok TK

Protesty przeciwników zaostrzania prawa aborcyjnego trwają od czwartku 22 października, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r., zezwalający na dopuszczalność aborcji w razie dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. W ramach trwających protestów w sprawie orzeczenia TK w ubiegły piątek w stolicy odbył się tzw. marsz na Warszawę.