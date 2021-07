- To była kwestia urealnienia tych wynagrodzeń - powiedział Andrzej Duda w rozmowie z Marcinem Fijołkiem.



- Wszystkie pensje wzrosły, a te stoją ponad 20 lat - dodał.



Jak przyznał, "zawsze będzie krzyk, że politykom się nie należy, ale ktoś musi wykonywać te obowiązki, które wiążą się z dużą odpowiedzialnością".



- Ustaliliśmy z premierem, że ja wydaję rozporządzenie, niezbędna jest kontrsygnata premiera. Wszystko zostało dokonane - podsumował.





Ile podwyżki?

Z informacji, które uzyskała Interia wynika, że ministrowie i wiceministrowie mogą liczyć na 6 tys. zł brutto podwyżki. Ich wynagrodzenie zasadnicze wyniesie więc ponad 16 tys. zł, ale trzeba do tego doliczyć różne dodatki. Z kolei wynagrodzenie poselskie wzrośnie z 8 tys. do 12,8 tys. zł. Do tego trzeba wziąć pod uwagę 2,5 tys. zł nieopodatkowanej diety.

Dzięki rozporządzeniu Andrzeja Dudy skorzysta m.in. kierownictwo parlamentu. Jak ustaliliśmy, marszałkowie Sejmu i Senatu mogą liczyć na najwyższe podwyżki. Obecnie na ich pensje składają się wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 11 tys. zł oraz dodatki: funkcyjny (3,6 tys. zł - red.) i za wysługę lat. Z naszych informacji wynika, że zarówno Tomasz Grodzki jak i Elżbieta Witek mogą liczyć nawet na 9 tys. zł podwyżki.

